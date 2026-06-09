札幌市内の市街化調整区域にある少年野球場で、無許可で建築物が設置されていた問題を巡り、補助事業を行っていた北海道日本ハムファイターズが、建築物の撤去と再設置を主導で行うと申し出ていたことが分かりました。建築物が無許可で設置されているのが分かったのは、市街化調整区域にある札幌市東区の少年野球場など４か所です。市によりますと、４か所のうち札幌市南区簾舞の少年野球場を除いた３か所は、ファイタӦ