【Data展望】パ首位を快走している西武の主砲・ネビン。交流戦は全11試合に出場し打率こそ・209と低めだが8打点はチームトップ。勝った8試合のうち4試合で勝利打点をマークするなど勝負強さを発揮している。さらに4カード全てで1本ずつ本塁打を放っており中村剛（05、12年）、中島裕之（09年）に次ぐ球団3人目の交流戦シーズン全カード本塁打の期待がかかる。交流戦シーズン全カード本塁打はプロ野球で16人が19度達成している