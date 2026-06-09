交流戦2試合で計13回を1失点と安定するロッテのジャクソンが、9日の中日戦に先発する。DeNAから移籍1年目の右腕は「チームに活気がつくように試合をつくりたいし、少しでも長い回を投げたい」とコメント。チームは交流戦で6勝4敗2分け。「チームはいい流れになっているので、しっかりと締めたいと思います」と意欲を見せた。