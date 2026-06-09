札幌市手稲区のブランドショップで発生した強盗傷害事件で、警察は新たに52歳の男を逮捕しました。この事件の逮捕者は6人目です。建造物侵入と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の野島孝之容疑者52歳です。野島容疑者は去年9月、すでに逮捕されている男5人と共謀して札幌市手稲区のブランドショップに侵入し男性従業員を殴るなどしてけがをさせ、現金およそ35万円のほか高級腕時計など74点、販売価格で総額1200万円