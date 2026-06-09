◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月7日）11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は7日、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合（35分×4本）を行い、2―1で勝利して事前合宿を打ち上げた。8日にベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに移動する。別調整が続くMF遠藤だが、森保監督からW杯に間に合う見通しが示された。この日の練習試合も欠場したが、指揮