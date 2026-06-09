◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦関大1―0北海学園大（2026年6月8日東京ドーム）全日本大学野球選手権が開幕し、1回戦7試合が行われた。関大は北海学園大を1―0で下し、準優勝した91年以来35年ぶりの初戦突破を決めた。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔投手（4年）が8回3安打無失点、10奪三振の好投で勝利に貢献した。今春開幕前まではリーグ戦未勝利だった米沢が、今大会の目玉投手と