プロボクシング元世界王者・輪島功一氏の孫で前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）が8日、都内で同級8戦目の前日計量に臨み、リミットでパスした。WBOアジア・パシフィック同級2位に位置し、シェ・ジュンイ（中国）戦がタイトル前哨戦となる可能性も浮上する中、7連勝を目指し「アジアのベルトを獲ってから統一もしたい。そのためには今回の試合でしっかり勝ってアピールする」と気合十分に話した。