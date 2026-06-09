楽天は2日連続で阪神戦が雨天中止となり、甲子園到着後、練習は行わず休養日となった。先発予定の藤井は昨年4月に続き、2日連続で登板が流れて登板自体もなくなる“珍事”を2年連続で経験し「私は雨男です。認めます」と苦笑いした。9日の本拠地での巨人戦はチームトップの4勝を挙げている右腕・荘司が先発予定。則本との投げ合いに「一番、お世話になった先輩。ノリさんよりも長くマウンドに立ちたい」と心待ちにした。