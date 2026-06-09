◇練習試合日本2−1U-19日本（2026年6月7日）11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は7日、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合（35分×4本）を行い、2―1で勝利して事前合宿を打ち上げた。右鎖骨骨折から約1カ月ぶりの実戦復帰を果たした。3本目にCKのキッカーを務めて右足で蹴り込み、こぼれ球に詰めた鈴木淳のゴールを演出。事前合宿初日の完全合流から5日目で、計70分間のプ