◇練習試合日本2−1U-19日本（2026年6月7日）11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は7日、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合（35分×4本）を行い、2―1で勝利して事前合宿を打ち上げた。鈴木淳が3本目にCKのこぼれ球を押し込み、練習試合ながらA代表“初得点”を決めた。先月31日のアイスランド戦では“温存”されたが、本番はセンターバックとウイングバックでマルチな役割を