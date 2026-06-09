◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月7日）日本代表が大会期間中のベースキャンプ地とする米テネシー州ナッシュビルは万全の受け入れ態勢を整えた。拠点となるMLSナッシュビルの練習施設「ナッシュビルトレーニングセンター」はピッチ周囲を黒のシートで包囲。施設は一般道路に隣接するが、厳重な“漆黒のカーテン”でピッチ内の様子を確認することはできない。入り口には日の丸の国旗に加え、「最高の