10日に開幕を迎えるネーションズリーグ（VNL）2026男子。男子日本代表は予選ラウンド第1週の中国ラウンドでウクライナ代表、ポーランド代表、中国代表、スロベニア代表と対戦する。 中国ラウンド初戦で戦うのがFIVB世界ランキング17位のウクライナ。今回はそのウクライナについて解説していく。 ウクライナ代表の特徴 ウクライナを一言で表すなら「ダークホース」だ。世界ランク7位の日