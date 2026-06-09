9日の広島戦に先発する西武の武内が、逆転での交流戦Vを誓った。パの6球団では唯一、優勝経験がなく、現在ソフトバンクに1ゲーム差の2位。左腕は「目の前の一勝が大事。もちろん目指しています」と力を込めた。中11日と登板間隔が空いたが「キャッチボールでも意図を持って、コントロールを突き詰められた。リフレッシュになった」。広島戦は昨年6月8日の対戦で7失点KOされており、そのリベンジも狙う。