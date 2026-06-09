【ナイロビ共同】トルコのアナトリア通信は8日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で審判を務める予定の東アフリカ・ソマリアの男性が米国に入国を拒否されたと報じた。米国は昨年6月から「外国人テロリストから米国を守るため」としてソマリアなどからの入国を制限する措置を取っている。男性はソマリア人として初めてW杯で審判を務める予定だった。6日にトルコ・イスタンブールから米南部フロリダ州マイアミに