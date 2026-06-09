改札内のエレベーターに導入されるデジタルサイネージのイメージ（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）は、国際線利用の最寄りである羽田空港第３ターミナル駅を６月以降、順次改修する。「日本の玄関口」と位置付け、和風の演出と情報発信機能を併せ持つデジタルサイネージ（電子掲示板）を構内各所に設置する。「旅の期待感を高め、記憶に残る空間」を基本理念に、増加するインバウンド（訪日客）に対応する。サ