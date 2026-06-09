大泉洋が主演を務める10月放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）に、山田杏奈の出演が決定した。「箱根駅伝」の生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香役を演じる。【写真】山田杏奈が演じる“タイパ重視”の若手アシスタントディレクター本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説を原作に、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、関東学生陸上競技連盟の全