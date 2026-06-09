２試合連続引き分け中の巨人は、９日から敵地で楽天３連戦となる。巨人が２試合連続引き分けで迎えた次戦は、○○●○●○○○○○●●○●○△○●●○●●○で１３勝９敗１分け。０５年５月２９日オリックス戦から６月１日の日本ハム戦に巨人が唯一記録した３試合連続引き分け以降は、３勝４敗と劣勢。交流戦期間に２試合連続引き分けだったのは、３試合連続引き分けのほかに１度。０９年６月２、３日のロッテ戦で△△のあと