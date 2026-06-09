ＴＢＳの田村真子アナウンサーのウェディングドレス姿にくぎ付けだ。昨年１２月に結婚を発表した田村アナ。９日までにインスタグラムを更新し、キャプションには「平和」「純粋」などを意味するシンボルであるオリーブをくわえたハトの絵文字を一つ載せ、トレーンが美しい純白のウェディングドレス姿、色打ち掛け姿のショットをアップした。この投稿には「美しすぎて尊い」「式を挙げられたということでしょうか！」「おもわ