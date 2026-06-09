◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断クロワデュノールは春のG13連戦になりますが、馬体から疲れは全く感じられません。前後肢の筋肉はボリューム満点。腹周りも細くない。肩がパワーアップしたことで両前肢にしっかり体重を乗せながら立っています。毛ヅヤも良好。ただ、前走・春の天皇賞時と比べて、首と尾の付け根に少し力が入っています。競馬場ではどんな様子を見せるのか。レース当日のパドックで確認しておきたい。