◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断レガレイラは、背中が短く見えるほどキ甲が発達しています。筋肉には柔軟性、弾力性に強じん性がプラスされました。新馬時に452キロだった体重は年齢を重ねるごとに増え、前走・有馬記念時は482キロ。今回もふっくらと見せています。前走時の馬体診断では「気持ちが乗り過ぎた顔つき」と述べました。今回は尾に力みが見られるものの、目つきや耳の立て方は穏やか。ハミ受けも良い。