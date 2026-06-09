◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ダノンデサイルは分厚い筋肉がますますパワーアップしています。推進力を生み出す後肢とそれを受け止める前肢の起点、部位で言えば尻から臀部（でんぶ）と首の付け根の筋肉が見違えるほどたくましくなった。顔つきも精悍（せいかん）になりました。前走時と違って尾の付け根がリラックスしている半面、頭を一層高い位置に置き、首に力を入れながら両前肢に体重を強くかけています。パドックの周