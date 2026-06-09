昨年の勝ち馬メイショウタバルは月曜朝、馬房でリラックスした様子だった。上籠助手は「以前は（追い切りの）本数を重ねるとスイッチが入りそうな面もあったけど、テンションは上がらずに平常心で来られている」とメンタルの成長を伝える。前走の大阪杯は逃げ粘り2着。「強い競馬はしているけど、勝ち馬が強かった」と振り返りつつも、「1F延長で最初のコーナーまでの入りが長くなるのはプラスに出る」と舞台を歓迎した。史上3