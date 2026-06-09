今季G13戦目のタガノデュードは大阪杯4着から在厩で挑んだ前走の天皇賞・春6着後、短期放牧を挟んだ。大村助手は「休んだ分、しっかり攻められている。フレッシュでいい状態です」と良化を感じている。舞台は勝ち鞍のある阪神2200メートル。「コーナーで加速する形がいいと思います。この相手にも割って入れるだけの力はあるはず」と意気込んだ。