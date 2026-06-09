阪神大賞典5着マイネルエンペラーは2カ月半ぶりの実戦となる。7日の日曜追いはCWコースで7F96秒6〜1F11秒0（馬なり）と長めに負荷をかけた。山田正助手は「（吉村）誠之助が騎乗して、楽に動けていた。すぐに体はできる馬なので」と好調ぶりをアピール。川田との新タッグで挑む。「しっかり動かしてくれるジョッキー。新たな一面が出れば」と変わり身に期待した。