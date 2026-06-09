昨年の3回東京4日目に行われた芝1600メートルの新馬戦は、後に重賞を2勝（新潟2歳S、共同通信杯）して皐月賞でも2着好走のリアライズシリウスが7馬身差で圧勝した。今年、そのレースでデビューを迎えるのが、同じ手塚久厩舎＆津村騎乗のレッドインサイト（牡、父エピファネイア）だ。美浦トレセンに入厩後は意欲的に乗り込まれ、既に坂路で4本、Wコースで3本の時計をマーク。台風の影響でWコースが不良となった3日の1週前追い