優秀なDNAを受け継ぐ若馬が、早くもベールを脱ぐ。芝1800メートル戦の日曜阪神5Rで初陣を迎えるオンユアマークス（牡＝松永幹、父キズナ）は24年セレクトセール当歳で松永幹師が「見た目が良く、いい馬だと思ったのでオーナー（ノースヒルズ）にお願いして購入してもらいました」と、ひと目ぼれ。6600万円（税込み）で落札された。母トレンドハンターは11年フラワーCを制し、続く桜花賞で3着。その後、右第1指節種子骨骨折が判