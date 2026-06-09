『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』での歌唱披露は初4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15／9日深0：20）のきょう9日放送回では、「箸が止まらない超絶品ブロッコリー料理ってある？」をテーマに、Aぇ! groupの料理男子・正門良規が“グランメゾン正門”で初めてゲストを迎えての対外試合を開催する。【写真】似合う！初の対外試合の相手とポーズをとるエプロン姿のAぇ