コーチ陣の意見を聞きながら柔軟にチームを前に進めている（C）産経新聞社巨人が粘り強く戦っている。6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2−2の引き分け。先発の西舘勇陽は7回6安打7奪三振1失点と試合を作り、交流戦好調な松本剛がマルチ安打、一時勝ち越しのタイムリーを記録と今後も期待が持てる内容となった。【巨人徹底検証】阿部監督の後任を受けた『橋上監督』一体どんな野球なのか？高木が現地で感じた違