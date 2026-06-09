純烈の白川裕二郎（４９）が８日、２０２７年３月いっぱいでグループを卒業すると発表した。ファンクラブサイトで報告し、その後、都内で会見。５年前から相談していたという。飾らない人柄で、純烈のイメージそのものの魅力的な人物だ。◇◇リーダーの酒井が「純烈とは後上の物語」と表現する言い方を借りれば、「白川とは純烈のイメージ」そのものだ。１８５センチの長身で元特撮ヒーロー、おばさま殺しの色気はぷん