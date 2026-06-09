近年は早い時季に評判馬がデビューする。今年も新馬戦スタートの先週、いきなり豊かな将来性を感じさせる逸材が次々と勝ち上がった。東京からは単勝1.3倍の支持に応えた2頭がA評価。土曜の芝1600メートル戦はエピファネイア産駒のフィリオソラーレが、逃げ切り態勢の2着ウィンターブリーズを内から鮮やかに差し切った。上がり3Fは最速の33秒3をマーク。レースセンスも末脚の切れも一級品だ。日曜の芝1800メートル戦は、新種牡