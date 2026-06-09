「全日本大学野球選手権・１回戦、関大１−０北海学園大」（８日、東京ドーム）開幕して１回戦７試合が行われ、３１年ぶり出場の関大が１−０で北海学園大を下して３５年ぶりに初戦を突破した。今秋ドラフト候補の米沢友翔投手（４年・金沢）が８回３安打無失点、１０奪三振で勝利に貢献した。不祥事で前回大会の出場を辞退した大商大は７−４で九産大を下し、中部学院大、東日本国際大なども２回戦に進出した。米沢は人生初