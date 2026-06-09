巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が８日、敵地での６連戦となる交流戦最終週への決意を示した。ここまで７勝３敗２分けと好調で首位ソフトバンクと２差。１２年ぶり優勝の可能性もあるが「あと２カードなのでいい形で終わりたい。優勝どうのこうのよりも最低でも勝ち越したい」と９日からの楽天、西武との各３連戦に集中すると強調した。楽天では０７年からの３年間、野村克也監督の下でヘッドコーチを務めた。今カードは元楽天