純烈の白川裕二郎（４９）が８日、２０２７年３月いっぱいでグループを卒業すると発表した。ファンクラブサイトで報告し、その後、都内で会見。５年前から相談していたという。リードボーカルが抜け、残り２人となる激震に、リーダーの酒井一圭（５０）は新メンバー＆新グループオーディションの開催を決断。これまでも多くのメンバーを見送ってきたが「最大のピンチ」と表現し、１年後をめどに５人体制とする計画を明かした。