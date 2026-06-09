新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」を初制覇したＹＯＨ（３７）が８日、都内で一夜明け会見に臨んだ。デビュー１４年目でシングルでは初の大きなタイトルを獲得し、「スタイルを確立できて、新日本の歴史に名を残せてうれしい」と感慨を込めた。６・１４大阪城ホール大会でＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩに挑戦することも正式決定。自身７度目の挑戦で初戴冠を狙うが、「ここま