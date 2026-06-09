阪神の“勝利を呼ぶ男”立石が博多に乗り込む。チームが日本シリーズの雪辱を誓うリベンジマッチ。虎は昨年とは違う。戦列にゴールデンルーキーが加わっている。打点を挙げれば5戦全勝中。しかも2試合連続打点と上昇ムードを維持して臨む。「（チームの）一員として頑張ります。打点は大体、前の打者が勢いづけたときに自分も打てているので前の人がチャンスをつくってくれているからだと思う」謙遜するものの1軍レベルの配