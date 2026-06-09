「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子１次リーグが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは京大を１２−１で下し、２連勝とした。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０−８で完封され、初黒星を喫した。普段スキップを務める吉村紗也香を温存したオーダーでもフォルティウスは圧倒した。セカンド小谷優奈が、スキップを代行。第１エンドから２点スチールに成功する