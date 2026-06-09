【阪神・藤川監督語録】▼8日のチケットが完売していたありがたいこと。誇りを持って戦うのみ、と。▼2日連続の降雨中止梅雨ですから、雨が降って当然の季節です。まあ、過ぎたら（2日連続で中止になったことも）忘れるでしょう（笑い）。過ぎたら忘れることです。