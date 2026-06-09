阪神・梅野が地元・福岡での一戦に意気込んだ。直近5試合連続でコンビを組んでいる才木が予告先発された、9日のスタメンマスクが濃厚。「地元は特別な思いがあるし、身近な人も来る。ソフトバンクは打線もいいし接戦をものにしている。バッテリーで粘り強くやっていくことが勝機につながる」。打っても、同球場での交流戦は打率・333（24打数8安打）、2本塁打、5打点。攻守でキーマンとなる予感だ。