「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子１次リーグが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは京大を１２−１で下し、２連勝とした。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０−８で完封され、初黒星を喫した。ロコ・ソラーレが完封された。霜が降りる独特なアイスを読み切れずにミスを連発。第４エンドにはスキップ藤沢五月のショットが、石に当たらずに痛恨のスルーとな