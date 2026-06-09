◇猛虎の血―タテジマ戦士のその後―遠山奬志氏阪神ブルペンに伝説を残す左腕がいた。その名は遠山奬志（58）。85年ドラフト1位で入団した遠山はトレード、打者転向、自由契約と辛酸をなめる中、99年に「松井キラー」として復活。巨人の4番を13打数無安打と完全に封じ込めた。京都広学館コーチとして今もグラウンドに立つ遠山が、野村克也監督直伝の“弱者の野球”を語った。（敬称略）雄姿は今季、セ・リーグ公式戦で見るこ