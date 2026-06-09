サッカーの北中米Ｗ杯３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は７日、モンテレイ近郊でＵ−１９日本代表と非公開の練習試合を行った。３５分×４本の形式で、ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝が得点し、合計２−１で勝利。ＰＫ戦や“仮想オランダ”の戦い方も実施し、森保一監督（５７）は「代表ファミリーだからこそできること」と手応えを示した。メキシコ１部・モンテレ