大応援団の期待に応える。阪神・大竹が10日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発予定。古巣相手の登板は昨年の日本シリーズを含め計3試合で、17回を1失点と安定感が光る。かつての本拠地では23年の移籍加入後初登板になるが、心強い味方が多い。左腕は「（観戦予定者は）20人以上はいるかな。家族、親戚を含めて。他の知り合いとかお世話になった人とかいろいろ来ますけど、全部入れたら30人になる」と明かした。5月2日巨