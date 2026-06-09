日本代表主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝は７日の練習試合に出場せず。事前合宿のモンテレイでは一度も全体練習に合流できないまま、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルへ向かうこととなった。初戦のオランダ戦まで残り約１週間。主将の状態が懸念される中、森保監督は「ドクターの報告ではＷ杯でプレー可能だと聞いています」と強調した。左足首の手術から５月３１日のアイスランド戦で実戦復帰。だが、試合