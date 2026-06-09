阪神の森下が難敵相手にも自然体を貫く。8日は室内での打撃練習などで調整。交流戦首位チームとの対戦を前に、「総合力がある強いチームなので、先手先手でやれればいいかな」と冷静に見据えた。 相手先発は大津。昨年敗れた日本シリーズでは2打数1安打だった。その日本シリーズ以来となる福岡での一戦に、「球場自体は狭い球場だと思うので、やっぱり得点をしっかり取ったチームが勝てるのかなという印象」と静かに闘志を燃や