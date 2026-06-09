異例といえる2日連続スライド登板も、前向きに受け止めた。当初7日楽天戦に先発予定だった才木は2日連続の降雨中止を挟み、9日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。3日連続の予告先発公示は、セ・リーグ全試合で予告先発制度が導入された12年以降では球団初の“珍事”となった。「2日連続でのスライドはこれまで経験がないので、どういう感覚になるのか、自分自身も楽しみです。しっかり準備してマウンドに上がりたい