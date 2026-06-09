「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）が８日、昨季の日本シリーズ以来となる９日からのソフトバンク戦（ペイペイ）でリベンジを誓った。リーグの王者同士の対戦となった昨年は、１勝４敗で日本一を阻まれた。まずは交流戦で借りを返したい。佐藤輝は昨季の頂上決戦で１９打数７安打、打率・３６８、５打点と結果を残した。優秀選手賞も獲得。この日は雨天中止