阪神の津田がリリーフ要員として1軍に合流した。「しっかりと準備をしてきたつもりです。任されたイニングをゼロで抑えることだけを考えて、投げたい」3年目の今季、5月1日の巨人戦でデビュー。3―5の9回に5番手で登板し、1イニングを無失点で抑えたが、同4日に出場選手登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは22試合0勝1敗5セーブ、防御率1・93。結果を出してつかんだ再昇格で、1軍にしがみついてみせる。