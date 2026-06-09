猛虎の指名打者は、目下3試合連続ノーヒットと苦しむ。ここまで、福島、嶋村、ディベイニーが出場して計9打数無安打。これは12球団唯一だ。9日ソフトバンク戦でスタメンの可能性がある嶋村は「頑張りますっていう感じです」と、チームのDH初安打に意欲を見せた。前回5月30日ロッテ戦で3打数無安打に終わったことで、改めて「（指名打者は）やっぱり難しい。独立リーグでもやっていたが、過ごし方、打席の考え方ですね」とリズ