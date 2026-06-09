「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が８日、地元凱旋に向けて意気込んだ。９日からソフトバンク３連戦。福岡県出身のベテランは「テレビ越しではなく直接、元気な姿を見せることができるのが一番だし、身近な人も来る。自分が一生懸命やっている姿を見せられたら」と特別な思いも胸に刻み、フィールドに立つ。初戦に先発する才木の登板日には５戦連続でコンビを組んでおり、９日も先