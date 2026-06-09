「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）予定されていた楽天戦は２日連続の雨天中止となった。阪神の藤川球児監督（４５）が８日、９日・ソフトバンク戦（ペイペイ）の先発に才木浩人投手（２７）を指名。当初、７日の楽天戦（甲子園）に先発予定だった右腕は、過去に「経験のない」“ダブルスライド”登板に挑戦。昨季日本シリーズのリベンジマッチに向け、指揮官は「才木で精いっぱい、頑張ろうというところです」と一